Судья Чаус нашелся в селе под Винницей — журналист

Данное лицо находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Экс-судью Николая Чауса, о якобы похищении которого сообщили еще в апреле 2021 года, обнаружили в селе в Винницкой области.

Об этом сообщил корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

По его информации, в полицию поступило сообщение от старосты с. Мазуровка Витковского Леонида Антоновича о том, что в указанном селе был обнаружен гражданин Чаус Николай Алексеевич, который сообщил, что он был похищен неизвестными лицами и является судьей Днепровского райсуда г. Киева.

Екссуддя Микола Чаус в сільраді села Мазурівка. Фото: t.me/Tsaplienko

"На место происшествия выехало руководство Могилев-Подольского райотдела полиции", — отметил Цаплиенко.

Также со ссылкой на главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, журналист сообщил, что Чаус был задержан нарядом полиции для доставки в суд, ареста и последующей передачи следственному органу — НАБУ.

"Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции и вывезли Чауса в неизвестном направлении", — отметил он.

Напомним:

3 апреля стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили украинского экс-судью Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется с 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве. О том, что бывший судья похитили украинские спецслужбы, заявил адвокат Чауса . Однако СБУ не комментирует этот вопрос, там открыли уголовное производство по факту исчезновения в Молдове Чауса.

Николая Чауcа, дело которого в Украине тянется с 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве. О том, что бывший судья похитили украинские спецслужбы, . Однако СБУ не комментирует этот вопрос, там по факту исчезновения в Молдове Чауса. Впоследствии президент Молдовы Майя Санду поручила как можно быстрее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

как можно быстрее провести расследование этого дела. В свою очередь глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной. Жена украинского экс-судьи Николая Чауса Светлана обратилась с заявлением к президенту Владимира Зеленского с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.

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