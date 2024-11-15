16 ноября — какой церковный праздник, почему в этот день категорически запрещено носить вещи наизнанку

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 16 ноября, в православном календаре день памяти святого апостола и евангелиста Матфея. Он был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа и автором одного из четырех канонических Евангелий, носящего его имя. О его жизни и деятельности известно из Библии и церковных источников, хотя многие факты остаются неопределенными.

Матей родился в Галилее в еврейской семье. Его родители были, вероятно, богатыми, поскольку он работал таможенником. Он жил в городе Капернаум, который стал важным для служения Иисусу. Таможенники в то время были ненавидимыми людьми из-за их сотрудничества с римским оккупационным правительством и злоупотребления сбором налогов. Существует библейский рассказ, согласно которому Иисус призвал Матея, когда тот сидел за таможенным столом. Иисус сказал: "Иди за мной", и Матфей оставил свою работу и последовал за Ним (Мф. 9:9). Этот момент стал важным в его жизни, поскольку он стал одним из первых учеников Христа.

Матей является автором одного из четырех Евангелий, которое, вероятно, было написано между 70 и 100 годами н. Это Евангелие является первым в каноне Нового Завета и имеет целью доказать, что Иисус является Мессией, обещанной в Ветхом Завете. Евангелие от Матфея особенно подчеркивает еврейское наследие Иисуса, связь с библейскими пророчествами и законодательными традициями. Это Евангелие содержит множество проповедей Иисуса, в частности Нагорную проповедь (Мф. 5-7), а также многочисленные чудеса и параболы.

После вознесения Иисуса Матфей продолжал проповедовать Евангелие среди язычников и евреев. Известно, что он осуществлял миссионерскую деятельность, а его проповеди были ориентированы на убеждение евреев в том, что Иисус есть Христос. Матей по традиции имел миссию проповедовать в разных частях света. По некоторым источникам, он проповедовал в Египте, Эфесе или даже в Парфии (современный Иран), хотя точное место его миссионерской деятельности не определено.

Согласно церковной традиции, Матей потерпел мученическую смерть. Одни источники утверждают, что он был убит во время миссионерской деятельности в Эфесе, а другие – что он погиб в другом городе. Однако точные обстоятельства его смерти остаются неизвестными.

Приметы 16 ноября

Народные приметы 16 ноября / Фото: Unsplash

Стоит ясная погода – скоро похолодает.

Луна бледна – будет ненастье.

Выпал снег – пролежит до весны.

Что завтра нельзя делать

Запрещается свистеть в доме, наши предки верили, что иначе там заведутся тараканы. Следите, чтобы ни в коем случае не носить одежду наизнанку – тогда от вас отвратится счастье и придут черные часы жизни.

Что можно делать завтра

Если кто-то дал вам совет в этот день, можете смело его использовать. Обязательно прислушивайтесь к своей интуиции, она вас точно не подведет.

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