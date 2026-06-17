Эту обувь носят все модницы летом 2026 года: топ-5 трендов

Тренды обуви 2026 / © pexels.com

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После эпохи массивных «dad sneakers» и чрезмерно сложных дизайнов в центре внимания оказываются более легкие силуэты, ретро-вдохновение и обувь, которая легко интегрируется в повседневный гардероб.

Fashion-инсайдеры, стилисты и редакторы моды единодушны: в этом сезоне обувь перестает быть акцентом ради акцента и становится частью «умного гардероба», где каждая пара работает на универсальность образа.

Вот 5 ключевых обувных трендов лета 2026 года, которые уже определяют модную повестку.

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Ретро-кроссовки и slim-силуэты

Ретро кроссовки / © pexels.com

Главный герой лета 2026 — ретро-кроссовки с тонким силуэтом. Они вытесняют массивные модели предыдущих сезонов и возвращают нас в эстетику винтажных беговых и теннисных пар.

В тренде:

тонкая подошва;

замша и текстиль;

пастельные оттенки;

«old school» спортивная эстетика.

Такие кроссовки легко сочетаются с льняными брюками, платьями-слепами и relaxed денимом, создавая эффект effortless-стиля.

Минималистичные шлепанцы

Минималистичные шлепанцы / © pexels.com

Еще один сильный тренд — минималистичные шлепки с тонкими ремешками. Они возвращаются в более утонченном и «дорогом» исполнении.

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Актуальные детали:

квадратный или мягко заостренный носок;

тонкие кожаные ремешки;

нейтральные оттенки (беж, карамель, черный);

легкий микроподбор в некоторых моделях.

Такая обувь идеально вписывается в эстетику quiet luxury и легко переходит из дневных образов в вечерние.

Балетные кроссовки и mesh flats

Балетки в сеточку / © Vogue

Балетная эстетика продолжает доминировать, но в 2026 она приобретает новую форму — mesh балеток и гибридных sneakerina.

Эта обувь объединяет:

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легкость балеток;

спортивную основу кроссовок;

полупрозрачные или сетчатые материалы.

Такой тренд идеально подходит для ищущих баланс между женственностью и функциональностью. Они хорошо работают с минималистическими образами, монохромом и легкой летней классикой.

Скульптурные танкетки

Скульптурные танкетки / © pexels.com

Классические каблуки постепенно отходят на второй план, уступая место скульптурным танкеткам.

Это не возвращение к старым платформам, а их современная интерпретация:

архитектурные формы;

легкие материалы (рафия, кожа, текстиль);

плавные линии;

комфорт даже при высокой посадке.

Такая обувь становится идеальной для летних событий, путешествий и вечерних выходов.

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Фишермен-сандалии и структурные модели

Один из самых стабильных трендов — fisherman sandals (рыболовные сандалии). Они остаются в гардеробах fashion-инсайдеров благодаря своей практичности и универсальности.

Актуальные черты:

закрытый или полузакрытый носок;

кожаные переплетения;

структурированный дизайн;

минималистичный цвет.

Эта обувь идеально работает в городском стиле и легко сочетается как с шортами, так и льняными платьями или широкими брюками.

Тренды обуви лета 2026 года демонстрируют четкий сдвиг в сторону функциональной моды. На смену громким трендам приходят вещи, которые легко носить каждый день: ретро-кроссовки, минималистичные сандалии, балетные гибриды, скульптурные танкетки и структурные сандалии.

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Главная идея сезона проста: обувь должна быть не только стильной, но и «жизнеспособной» в реальном ритме жизни.

FAQ

Какая обувь в моде летом 2026 года?

В тренде ретро-кроссовки, минималистичные шлепки, mesh балетки, скульптурные танкетки и fisherman sandals.

Модны ли белые кроссовки в 2026 году?

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Да, но они больше не являются главным трендом. Их вытесняют slim-ретро модели в пастельных и нейтральных оттенках.

Какие сандалии самые актуальные летом 2026 года?

Наиболее актуальны fisherman sandals, минималистичные шлепки и модели с тонкими ремешками в стиле quiet luxury.

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