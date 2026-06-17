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Эту обувь носят все модницы летом 2026 года: топ-5 трендов
Лето 2026 года в моде окончательно закрепляет новую философию стиля — комфорт, универсальность и продуманная эстетика.
После эпохи массивных «dad sneakers» и чрезмерно сложных дизайнов в центре внимания оказываются более легкие силуэты, ретро-вдохновение и обувь, которая легко интегрируется в повседневный гардероб.
Fashion-инсайдеры, стилисты и редакторы моды единодушны: в этом сезоне обувь перестает быть акцентом ради акцента и становится частью «умного гардероба», где каждая пара работает на универсальность образа.
Вот 5 ключевых обувных трендов лета 2026 года, которые уже определяют модную повестку.
Ретро-кроссовки и slim-силуэты
Главный герой лета 2026 — ретро-кроссовки с тонким силуэтом. Они вытесняют массивные модели предыдущих сезонов и возвращают нас в эстетику винтажных беговых и теннисных пар.
В тренде:
тонкая подошва;
замша и текстиль;
пастельные оттенки;
«old school» спортивная эстетика.
Такие кроссовки легко сочетаются с льняными брюками, платьями-слепами и relaxed денимом, создавая эффект effortless-стиля.
Минималистичные шлепанцы
Еще один сильный тренд — минималистичные шлепки с тонкими ремешками. Они возвращаются в более утонченном и «дорогом» исполнении.
Актуальные детали:
квадратный или мягко заостренный носок;
тонкие кожаные ремешки;
нейтральные оттенки (беж, карамель, черный);
легкий микроподбор в некоторых моделях.
Такая обувь идеально вписывается в эстетику quiet luxury и легко переходит из дневных образов в вечерние.
Балетные кроссовки и mesh flats
Балетная эстетика продолжает доминировать, но в 2026 она приобретает новую форму — mesh балеток и гибридных sneakerina.
Эта обувь объединяет:
легкость балеток;
спортивную основу кроссовок;
полупрозрачные или сетчатые материалы.
Такой тренд идеально подходит для ищущих баланс между женственностью и функциональностью. Они хорошо работают с минималистическими образами, монохромом и легкой летней классикой.
Скульптурные танкетки
Классические каблуки постепенно отходят на второй план, уступая место скульптурным танкеткам.
Это не возвращение к старым платформам, а их современная интерпретация:
архитектурные формы;
легкие материалы (рафия, кожа, текстиль);
плавные линии;
комфорт даже при высокой посадке.
Такая обувь становится идеальной для летних событий, путешествий и вечерних выходов.
Фишермен-сандалии и структурные модели
Один из самых стабильных трендов — fisherman sandals (рыболовные сандалии). Они остаются в гардеробах fashion-инсайдеров благодаря своей практичности и универсальности.
Актуальные черты:
закрытый или полузакрытый носок;
кожаные переплетения;
структурированный дизайн;
минималистичный цвет.
Эта обувь идеально работает в городском стиле и легко сочетается как с шортами, так и льняными платьями или широкими брюками.
Тренды обуви лета 2026 года демонстрируют четкий сдвиг в сторону функциональной моды. На смену громким трендам приходят вещи, которые легко носить каждый день: ретро-кроссовки, минималистичные сандалии, балетные гибриды, скульптурные танкетки и структурные сандалии.
Главная идея сезона проста: обувь должна быть не только стильной, но и «жизнеспособной» в реальном ритме жизни.
FAQ
Какая обувь в моде летом 2026 года?
В тренде ретро-кроссовки, минималистичные шлепки, mesh балетки, скульптурные танкетки и fisherman sandals.
Модны ли белые кроссовки в 2026 году?
Да, но они больше не являются главным трендом. Их вытесняют slim-ретро модели в пастельных и нейтральных оттенках.
Какие сандалии самые актуальные летом 2026 года?
Наиболее актуальны fisherman sandals, минималистичные шлепки и модели с тонкими ремешками в стиле quiet luxury.