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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
192
Время на прочтение
3 мин

Эту обувь носят все модницы летом 2026 года: топ-5 трендов

Лето 2026 года в моде окончательно закрепляет новую философию стиля — комфорт, универсальность и продуманная эстетика.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Тренды обуви 2026

Тренды обуви 2026 / © pexels.com

После эпохи массивных «dad sneakers» и чрезмерно сложных дизайнов в центре внимания оказываются более легкие силуэты, ретро-вдохновение и обувь, которая легко интегрируется в повседневный гардероб.

Fashion-инсайдеры, стилисты и редакторы моды единодушны: в этом сезоне обувь перестает быть акцентом ради акцента и становится частью «умного гардероба», где каждая пара работает на универсальность образа.

Вот 5 ключевых обувных трендов лета 2026 года, которые уже определяют модную повестку.

Ретро-кроссовки и slim-силуэты

Ретро кроссовки / © pexels.com

Ретро кроссовки / © pexels.com

Главный герой лета 2026 — ретро-кроссовки с тонким силуэтом. Они вытесняют массивные модели предыдущих сезонов и возвращают нас в эстетику винтажных беговых и теннисных пар.

В тренде:

  • тонкая подошва;

  • замша и текстиль;

  • пастельные оттенки;

  • «old school» спортивная эстетика.

Такие кроссовки легко сочетаются с льняными брюками, платьями-слепами и relaxed денимом, создавая эффект effortless-стиля.

Минималистичные шлепанцы

Минималистичные шлепанцы / © pexels.com

Минималистичные шлепанцы / © pexels.com

Еще один сильный тренд — минималистичные шлепки с тонкими ремешками. Они возвращаются в более утонченном и «дорогом» исполнении.

Актуальные детали:

  • квадратный или мягко заостренный носок;

  • тонкие кожаные ремешки;

  • нейтральные оттенки (беж, карамель, черный);

  • легкий микроподбор в некоторых моделях.

Такая обувь идеально вписывается в эстетику quiet luxury и легко переходит из дневных образов в вечерние.

Балетные кроссовки и mesh flats

Балетки в сеточку / © Vogue

Балетки в сеточку / © Vogue

Балетная эстетика продолжает доминировать, но в 2026 она приобретает новую форму — mesh балеток и гибридных sneakerina.

Эта обувь объединяет:

  • легкость балеток;

  • спортивную основу кроссовок;

  • полупрозрачные или сетчатые материалы.

Такой тренд идеально подходит для ищущих баланс между женственностью и функциональностью. Они хорошо работают с минималистическими образами, монохромом и легкой летней классикой.

Скульптурные танкетки

Скульптурные танкетки / © pexels.com

Скульптурные танкетки / © pexels.com

Классические каблуки постепенно отходят на второй план, уступая место скульптурным танкеткам.

Это не возвращение к старым платформам, а их современная интерпретация:

  • архитектурные формы;

  • легкие материалы (рафия, кожа, текстиль);

  • плавные линии;

  • комфорт даже при высокой посадке.

Такая обувь становится идеальной для летних событий, путешествий и вечерних выходов.

Фишермен-сандалии и структурные модели

Фишермен-сандалии / © pexels.com

Фишермен-сандалии / © pexels.com

Один из самых стабильных трендов — fisherman sandals (рыболовные сандалии). Они остаются в гардеробах fashion-инсайдеров благодаря своей практичности и универсальности.

Актуальные черты:

  • закрытый или полузакрытый носок;

  • кожаные переплетения;

  • структурированный дизайн;

  • минималистичный цвет.

Эта обувь идеально работает в городском стиле и легко сочетается как с шортами, так и льняными платьями или широкими брюками.

Тренды обуви лета 2026 года демонстрируют четкий сдвиг в сторону функциональной моды. На смену громким трендам приходят вещи, которые легко носить каждый день: ретро-кроссовки, минималистичные сандалии, балетные гибриды, скульптурные танкетки и структурные сандалии.

Главная идея сезона проста: обувь должна быть не только стильной, но и «жизнеспособной» в реальном ритме жизни.

FAQ

Какая обувь в моде летом 2026 года?

В тренде ретро-кроссовки, минималистичные шлепки, mesh балетки, скульптурные танкетки и fisherman sandals.

Модны ли белые кроссовки в 2026 году?

Да, но они больше не являются главным трендом. Их вытесняют slim-ретро модели в пастельных и нейтральных оттенках.

Какие сандалии самые актуальные летом 2026 года?

Наиболее актуальны fisherman sandals, минималистичные шлепки и модели с тонкими ремешками в стиле quiet luxury.

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Дата публикации
Количество просмотров
192
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