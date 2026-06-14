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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 14 июня: какая ее мощность

Геомагнитная активность немного ослабла после геошторма.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © pixabay.com

Сегодня, 14 июня, активность Солнца будет на среднем уровне. Магнитная буря будет соответствовать К-индексу 4.7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра была сильно повышена из-за высокоскоростного потока от корональной дыры. Влияние этого будет продолжаться в течение вчерашних суток, но сейчас оно немного ослабло.

В последующие дни ожидаются в основном тихие геомагнитные условия, но с вероятностью некоторых активных периодов.

Магнитная буря 14 июня. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 14 июня. Фото: Meteoagent.

Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней — как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

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Дата публикации
Количество просмотров
907
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