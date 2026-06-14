- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 907
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 14 июня: какая ее мощность
Геомагнитная активность немного ослабла после геошторма.
Сегодня, 14 июня, активность Солнца будет на среднем уровне. Магнитная буря будет соответствовать К-индексу 4.7.
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Скорость солнечного ветра была сильно повышена из-за высокоскоростного потока от корональной дыры. Влияние этого будет продолжаться в течение вчерашних суток, но сейчас оно немного ослабло.
В последующие дни ожидаются в основном тихие геомагнитные условия, но с вероятностью некоторых активных периодов.
Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней — как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.