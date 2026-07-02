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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 2 июля: какой будет ее активность

Из-за выброса корональной массы усилился геомагнитный шторм.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В четверг, 2 июля, солнечная активность будет на высоком уровне. Ожидается магнитная буря желтого уровня с К-индексом 4.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Параметры солнечного ветра остаются повышенными после прихода выброса корональной массы 26 июня. Дальнейшее усиление геошторма ожидается еще и в ближайшие дни из-за возможного прибытия новой корональной массы.

По данным ученых, ожидаются активные геомагнитные условия с вероятностью периодов шторма G2.

Магнитная буря 2 июля. Фото — Мeteoagent.

Магнитная буря 2 июля. Фото — Мeteoagent.

Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней — как до начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

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Дата публикации
Количество просмотров
380
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