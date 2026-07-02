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Магнитная буря 2 июля: какой будет ее активность
Из-за выброса корональной массы усилился геомагнитный шторм.
В четверг, 2 июля, солнечная активность будет на высоком уровне. Ожидается магнитная буря желтого уровня с К-индексом 4.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Параметры солнечного ветра остаются повышенными после прихода выброса корональной массы 26 июня. Дальнейшее усиление геошторма ожидается еще и в ближайшие дни из-за возможного прибытия новой корональной массы.
По данным ученых, ожидаются активные геомагнитные условия с вероятностью периодов шторма G2.
Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней — как до начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.