- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 365
- Время на прочтение
- 2 мин
Из адской жары в холод: синоптики предупредили об опасном изменении погоды в Украине и назвали даты
Украину оставит аномальная жара. Синоптики прогнозируют похолодание со 2 июля, дожди, грозы и шквалы в отдельных областях.
Украину в ближайшие дни ожидает смена погодных условий. После длительной аномальной жары часть областей наконец-то почувствует ослабление температуры.
По прогнозам синоптиков, переломный момент ожидается уже 2 июля, когда атмосферный фронт принесет дожди, грозы и более свежую воздушную массу.
Как сообщила синоптикиня Наталья Диденко, конец июня в Украине прошел под знаком высоких температур. В западных областях фиксируют чрезвычайную жару — местами до +33…+38 градусов. На севере ожидается +30…+34 градуса, в центре — +30…+35, на юге — до +35 градусов.
По словам синоптикини, ослабление жары начнется с запада Украины уже 2 июля, а 3–4 июля более прохладный воздух распространится на большинство регионов.
«Жара еще продолжится, ослабление ее предусматривается 2 июля в западных областях, а 3-4 июля — на остальной территории Украины», — отметила Диденко.
Жара спадет, но не всюду: на Украину суют шквалы
Украинский гидрометеорологический центр подтверждает: 2 июля погоду в большинстве областей еще будет определять раскаленный тропический воздух. Там будет сухая и жаркая погода. В то же время, на запад страны придет активный атмосферный фронт из Западной Европы.
В западных областях прогнозируют дожди разной интенсивности, грозы, а местами возможны град и шквалы со скоростью 15-20 м/с. Температура там снизится до +26…+31 градус.
На остальной территории Украины осадков 2 июля не ожидается, однако жара останется. Днем температура будет +29…+34 градуса, а в центральных и южных областях местами сохранится сильная жара — до +35…+37 градусов.
Предупреждение о непогоде
Синоптики также объявили предупреждение об опасных явлениях. 2 июля в западных областях ожидаются грозы, град и шквалы — объявлен желтый уровень опасности.
До 3 числа остается опасность пожаров
До 3 июля в большинстве областей Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Из-за сухой и жаркой погоды спасатели призывают быть осторожными с огнем.
Следовательно, ближайшие дни еще будут жаркими, однако постепенно Украина начнет выходить из температурного пика — сначала западные регионы, а дальше остальная страна почувствует долгожданное похолодание.
Напомним, уже 2 июля в западные области прорвется атмосферный фронт из Западной Европы, который принесет дожди, грозы, град и шквалы, а также ощутимое снижение температуры. Однако на большей части территории страны жара еще удержится.