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Магнитная буря 7 июля: кому будет сегодня тяжелее всего
Сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 1,7 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.
Сегодня, 7 июля, геомагнитный фон должен стать более спокойным. По предварительным прогнозам, существенных возмущений магнитного поля Земли не ожидается.
После 7 июля геомагнитная ситуация, по предварительным оценкам, будет оставаться преимущественно спокойной. Однако специалисты рекомендуют следить за обновлением прогнозов, ведь солнечная активность может быстро меняться.
Как облегчить самочувствие
Во время периодов повышенной геомагнитной активности врачи советуют придерживаться простых рекомендаций:
пить достаточно воды
больше отдыхать
не перегружать организм физическими нагрузками
ограничить алкоголь и чрезмерное употребление кофе
контролировать АД, если есть соответствующие заболевания
избегать стресса и полноценно высыпаться