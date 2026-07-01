Украину накрыла сильная магнитная буря: как себя уберечь

Магнитная буря / © Associated Press

Реклама

В среду, 1 июля, продлится сильная магнитная буря. Она повысилась до К-индекса 5 (красный уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Ожидается, что геомагнитные условия достигнут повышенных уровней из-за ожидаемого прибытия выброса корональной массы (CME), который наблюдался поздно вечером 26 июня. В общем, будут активные условия с вероятностью периодов ШТОРМА G2.

Реклама

Магнитная буря 1 июля. Фото: Мeteoagent

Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д. Поэтому медики советуют нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Новости партнеров