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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Украину накрыла сильная магнитная буря: как себя уберечь

Сильное геомагнитное возмущение накрыло Землю.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В среду, 1 июля, продлится сильная магнитная буря. Она повысилась до К-индекса 5 (красный уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Ожидается, что геомагнитные условия достигнут повышенных уровней из-за ожидаемого прибытия выброса корональной массы (CME), который наблюдался поздно вечером 26 июня. В общем, будут активные условия с вероятностью периодов ШТОРМА G2.

Магнитная буря 1 июля. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря 1 июля. Фото: Мeteoagent

Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д. Поэтому медики советуют нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

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Дата публикации
Количество просмотров
467
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