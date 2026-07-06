Шеф-повара назвали пять лучших видов рыбы для гриля: получаются сочными, не разваливаются и покоряют вкусом

Какую рыбу жарить на гриле / © pexels.com

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Опытные шеф-повара из Eat This Not That советуют выбирать для гриля рыбу с плотным мясом и достаточным содержанием природного жира. Именно такие виды лучше раскрывают вкус во время жарки.

Лосось

Лосось уже давно считается одним из самых лучших вариантов для гриля. Благодаря высокому содержанию полезных жиров он остается сочным даже при высокой температуре. Плотное филе хорошо держит форму, поэтому легко переворачивать на решетке.

Для приготовления достаточно слегка смазать стейки оливковым маслом, приправить солью, черным перцем и добавить чуть-чуть лимонного сока. Такой минимализм позволяет максимально раскрыть естественный вкус рыбы.

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Палтус

Палтус имеет нежное, но вместе с тем достаточно плотное белое мясо, отлично подходящее для гриля. Он не теряет форму во время жарки и хорошо сочетается с разнообразными специями, зеленью и овощами.

Чтобы рыба осталась сочной, ее не следует передерживать на огне. Несколько минут с каждой стороны обычно достаточно.

Рыба-меч

Рыба-меч отличается мясистыми стейками, напоминающими по текстуре мясо. Именно поэтому он является одним из лучших вариантов для мангала или гриля.

Она отлично сочетается с маринадами на основе чеснока, лимона, розмарина и оливкового масла. Главное — не пережарить, чтобы стейки остались мягкими.

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Луциан

Луциан ценят нежное белое мясо и легкий сладковатый привкус. Его можно жарить как целой тушкой, так и филе. Благодаря плотной структуре рыба хорошо переносит приготовление на решетку.

Особенно удачно луциан сочетается со свежими травами, цитрусовыми и легкими овощными гарнирами.

Махи-махи

Махи-махи имеет плотную текстуру, которая почти не распадается во время жарки. Ее мясо остается сочным и хорошо впитывает ароматы специй и маринадов.

Этот вид рыбы прекрасно подходит с манговой сальсой, авокадо, кукурузой или овощами, приготовленными на гриле.

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Как приготовить рыбу на гриле, чтобы она не развалилась

Чтобы получить идеальный результат, следует придерживаться нескольких простых правил:

выбирайте рыбу с плотной структурой;

перед жаркой хорошо разогревайте решетку;

смазывайте рыбу и решетку небольшим количеством растительного масла;

не переворачивайте рыбу слишком рано — дождитесь, пока образуется румяная корочка;

используйте широкий металлический шпатель или специальные щипцы.

Такие простые советы помогут сохранить целостность филе и сделают блюдо еще более аппетитным.

Правильно выбранная рыба — залог удачного летнего барбекю. Лосось, палтус, рыба-меч, луциан и махи-махи имеют плотное мясо, отлично подходят для гриля и позволяют получить сочное и ароматное блюдо без лишних усилий. Добавьте немного свежей зелени, овощей и лимона — и летний ужин станет настоящим украшением стола.

FAQ

Какая рыба лучше всего подходит для гриля?

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Лучшим выбором считаются виды с плотным мясом, которые не разваливаются при жарке. К ним относятся лосось, палтус, рыба-меч, луциан и махи-махи.

Как жарить рыбу на гриле, чтобы она осталась сочной?

Перед приготовлением смажьте рыбу оливковым маслом, хорошо разогрейте решетку, не торопитесь переворачивать филе и не пережаривайте его. Самое умеренное время приготовления поможет сохранить нежность и сочность.

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