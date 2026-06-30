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Украину 30 июня накрыла сильная магнитная буря: какая ее мощность
Магнитная буря может оказывать влияние на самочувствие людей.
Сегодня, 30 июня, солнечная активность высока. Магнитная буря поднялась до красного уровня и достигла К-индекса 5.
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
В конце июня наблюдался сложный выброс корональной массы, связанный с извержением нити вблизи центра солнечного диска. Воздействие высокоскоростного потока корональной дыры привело к повышенной геомагнитной активности.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.