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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1187
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Украину 30 июня накрыла сильная магнитная буря: какая ее мощность

Магнитная буря может оказывать влияние на самочувствие людей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 30 июня, солнечная активность высока. Магнитная буря поднялась до красного уровня и достигла К-индекса 5.

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

В конце июня наблюдался сложный выброс корональной массы, связанный с извержением нити вблизи центра солнечного диска. Воздействие высокоскоростного потока корональной дыры привело к повышенной геомагнитной активности.

Магнитная буря 30 июня. Фото: meteoagent

Магнитная буря 30 июня. Фото: meteoagent

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
1187
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