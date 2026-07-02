Трамп резко отреагировал на массированную атаку РФ по Киеву: что заявил

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину как можно быстрее заключить мирное соглашение, чтобы остановить кровопролитие. Такая реакция американского лидера последовала после массированной российской атаки на Киев.

Об этом сообщил корреспондент агентства France-Presse (AFP) в Белом доме Дэнни Кэмп.

Трамп отреагировал на атаку РФ по Киеву — что заявил

По словам американского чиновника, Трамп и его окружение сейчас активно ищут пути дипломатического урегулирования конфликта.

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«Президент Трамп имеет гуманитарное сердце и хочет, чтобы эта война завершилась, чтобы прекратилось бессмысленное убийство. Президент и его команда очень тяжело работали над завершением войны между Россией и Украиной, и он остается оптимистичным по поводу того, что мы наконец достигнем мирного соглашения», — отметил чиновник в комментарии для AFP.

В Белом доме надеются, что, несмотря на очередную эскалацию со стороны РФ, сторонам удастся выйти на подписание финальных мирных договоренностей.

Атака РФ на Киев 2 июля — последние новости

Напомним, в ночь на 2 июля Россия массированно атаковала Киев, выпустив различные типы вооружения: дроны, баллистические и крылатые ракеты. Более 30 локаций подверглись атаке врага во всех районах столицы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «справедливый ответ» России за массированный удар по Киеву, во время которого погибли более 20 мирных людей.

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Также в Киеве в результате массированной атаки РФ уничтожен состав Красного Креста с гуманитарным грузом на 79 миллионов гривен.

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