Верховная Рада возвращается с каникул: что рассмотрят нардепы в первый день работы

Шестая сессия продлится c 7 сентября gо 21 января 2022 года.
Сегодня, 7 сентября, в 11:00 состоится открытие шестой сессии Верховной Рады девятого созыва, после чего начнется пленарное заседание парламента.
На сайте Верховной Рады опубликована повестка дня работы парламента на 7 сентября.
В первом чтении депутаты сегодня планируют рассмотреть:
- 5324 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса разработки порядка присвоения квалификационных категорий и педагогических званий педагогическим работникам;
- 5467 - проект закона о формировании и размещении государственного и / или регионального заказа на подготовку специалистов с высшим, профессиональным высшим образованием, научных, научно-педагогических кадров, квалифицированных рабочих и слушателей подготовительных отделений учреждений высшего образования, на последипломное образование;
- 5641 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного образования и науки;
- 5002 - проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О библиотеках и библиотечном деле";
- 5608 - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам гражданской защиты;
- 4323 - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления;
- 4668 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства;
- 4286 - проект Закона о внесении изменений в Кодекс гражданской защиты Украины относительно урегулирования вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.
Во втором чтении рассмотрят:
- 4416-1 - проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках;
- 5248 - Проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, который на нем расположен);
- 3952 - проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях;
- 5205 - проект Закона о внесении изменений к Закону Украины "О театрах и театральном деле" о создании дополнительных условий для обеспечения профессионального развития творческих работников театров.
Напомним, Дмитрий Разумков прокомментировал возможности своей отставки с должности председателя Верховной Рады Украины. Политик говорит, что ему нравится работа и он прилагает усилия для качественного выполнения служебных обязанностей.