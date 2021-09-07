Верховная Рада возвращается с каникул: что рассмотрят нардепы в первый день работы

Верховная Рада возвращается с каникул: что рассмотрят нардепы в первый день работы

Шестая сессия продлится c 7 сентября gо 21 января 2022 года.

Сегодня, 7 сентября, в 11:00 состоится открытие шестой сессии Верховной Рады девятого созыва, после чего начнется пленарное заседание парламента.

На сайте Верховной Рады опубликована повестка дня работы парламента на 7 сентября.

В первом чтении депутаты сегодня планируют рассмотреть:

5324 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса разработки порядка присвоения квалификационных категорий и педагогических званий педагогическим работникам;

- проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса разработки порядка присвоения квалификационных категорий и педагогических званий педагогическим работникам; 5467 - проект закона о формировании и размещении государственного и / или регионального заказа на подготовку специалистов с высшим, профессиональным высшим образованием, научных, научно-педагогических кадров, квалифицированных рабочих и слушателей подготовительных отделений учреждений высшего образования, на последипломное образование;

- проект закона о формировании и размещении государственного и / или регионального заказа на подготовку специалистов с высшим, профессиональным высшим образованием, научных, научно-педагогических кадров, квалифицированных рабочих и слушателей подготовительных отделений учреждений высшего образования, на последипломное образование; 5641 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного образования и науки;

- проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного образования и науки; 5002 - проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О библиотеках и библиотечном деле";

- проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О библиотеках и библиотечном деле"; 5608 - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам гражданской защиты;

- проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам гражданской защиты; 4323 - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления;

- проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления; 4668 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства;

- проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства; 4286 - проект Закона о внесении изменений в Кодекс гражданской защиты Украины относительно урегулирования вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.

Во втором чтении рассмотрят:

4416-1 - проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках;

- проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках; 5248 - Проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, который на нем расположен);

- Проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, который на нем расположен); 3952 - проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях;

- проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях; 5205 - проект Закона о внесении изменений к Закону Украины "О театрах и театральном деле" о создании дополнительных условий для обеспечения профессионального развития творческих работников театров.

Напомним, Дмитрий Разумков прокомментировал возможности своей отставки с должности председателя Верховной Рады Украины. Политик говорит, что ему нравится работа и он прилагает усилия для качественного выполнения служебных обязанностей.

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