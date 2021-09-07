Соломия Витвицкая похвасталась фигурой в черном купальнике

Ведущая проводит отпуск в Лас-Вегасе.

Звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая, которая на днях показала, как путешествовала по Калифорнии на маленьком самолете, продолжает делиться фото из отпуска в США.

На этот раз ведущая вместе с подругами поехала в Лас-Вегас, где остановилась в одном из казино-отелей со спа. Там Соломия сделала несколько кадров в купальнике, которыми поделилась с фолловерами в Instagram.

Соломия Витвицкая в купальнике / instagram.com/solomiyavitvitska

На снимках Витвицкая позирует в черном сплошном купальнике, который дополнила белой накидкой и черными очками.

Соломия Витвицкая в купальнике / instagram.com/solomiyavitvitska

"Когда девочки вытащили в бассейн, но максимум сделать фоточку и бегом в прохладный номер. Сегодня в Лас-Вегасе было +42 ..." — поделилась знаменитость.

Соломия Витвицкая в купальнике / instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, что не так давно Соломия Витвицкая была в командировке в Черновцах. Там ведущей предсказали, когда она выйдет замуж.

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