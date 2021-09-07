Соломія Вітвіцька похизувалася фігурою у чорному купальнику

Ведуча проводить відпустку у Лас-Вегасі.

Зірка каналу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка днями показала, як мандрувала Каліфорнією маленьким літаком, продовжує ділитися фото з відпустки у США.

Цього разу ведуча разом із подругами поїхала до Лас-Вегаса, де зупинилася в одному з казино-готелів зі спа. Там Соломія зробила декілька кадрів у купальнику, якими поділилася з фоловерами у Instagram.

Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

На знімках Вітвіцька позує у чорному суцільному купальнику, який доповнила білою накидкою і чорними окулярами.

Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

"Коли дівчата витягнули до басейну, але максимум зробити фоточку і бігом у прохолодний номер. Сьогодні в Лас-Вегасі було +42…" – поділилася знаменитість.

Соломія Вітвіцька у купальнику / instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, що не так давно Соломія Вітвіцька була у відрядженні у Чернівцях. Там ведучій напророчили, коли вона вийде заміж.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання