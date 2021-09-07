Цей день в історії: як батьки королеви Єлизавети II проводили час в Шотландії

Цей день в історії: як батьки королеви Єлизавети II проводили час в Шотландії

Згадуємо, як проводили цей день багато років тому король Георг VI і королева Єлизавета — батьки королеви Єлизавети II.

На цій архівній фотографії, зробленій 7 вересня 1950 року, король Георг VI зображений зі своєю дружиною Єлизаветою Боуз-Лайон за два роки до своєї смерті. Подружжя прибуло на збори Королівського товариства горян Бремар до Королівського парку в Абердинширі, Шотландія.

Король одягнений в традиційний шотландський кілт, його дружина в довгому пальті, під яким видніється блузка і спідниця, а також на шиї у неї є хустка. На Її Величності також є капелюх з хутряним декором. Королева в рукавичках, а в руках тримає невелику сумку. За спиною Єлизавети зображена молодша дочка пари — принцеса Маргарет, але її видно погано.

Король Георг VI і королева Єлизавета / Associated Press

Серпень-вересень — місяці, які члени королівської сім'ї завжди проводили в Шотландії. Досі вже понад 70 років, цю традицію не порушує і їхня старша дочка — королева Єлизавета II.

Королева Єлизавета II в Шотландії, 2021 року / Getty Images

Читайте також: Його звинувачують в сексуальному насильстві: королева Єлизавета II стала на захист улюбленого сина принца Ендрю

Королева Єлизавета II в Шотландії (13 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання