Верховна Рада повертається з канікул: що розглянуть нардепи в перший день роботи

Верховна Рада повертається з канікул: що розглянуть нардепи в перший день роботи

Шоста сесія триватиме від 7 вересня до 21 січня 2022 року.

Сьогодні, 7 вересня, об 11:00 відбудеться відкриття шостої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, після чого розпочнеться пленарне засідання парламенту.

На сайті Верховної Ради опублікований порядок денний роботи парламенту на 7 вересня.

У першому читанні депутати сьогодні планують розглянути:

5324 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам;

- проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам; 5467 - проєкт Закону про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту;

- проєкт Закону про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту; 5641 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки;

- проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки; 5002 - проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу";

- проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; 5608 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту;

- проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту; 4323 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування;

- проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування; 4668 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства;

- проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства; 4286 - проєкт Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

У другому читанні розглядатимуть:

4416-1 - проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки", спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках;

- проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки", спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках; 5248 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано);

- проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано); 3952 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях;

- проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях; 5205 - проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про театри і театральну справу" щодо створення додаткових умов для забезпечення професійного розвитку творчих працівників театрів.

Нагадаємо, Дмитро Разумков прокоментував можливості своєї відставки з посади голови Верховної Ради України. Політик каже, що йому подобається робота і він докладає зусилля для якісного виконання службових обов'язків.

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