Верховна Рада повертається з канікул: що розглянуть нардепи в перший день роботи

Шоста сесія триватиме від 7 вересня до 21 січня 2022 року.
Сьогодні, 7 вересня, об 11:00 відбудеться відкриття шостої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання, після чого розпочнеться пленарне засідання парламенту.
На сайті Верховної Ради опублікований порядок денний роботи парламенту на 7 вересня.
У першому читанні депутати сьогодні планують розглянути:
- 5324 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам;
- 5467 - проєкт Закону про формування та розміщення державного та/або регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою, фаховою передвищою освітою, наукових, науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих робітників та слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти, на післядипломну освіту;
- 5641 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки;
- 5002 - проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу";
- 5608 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту;
- 4323 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування;
- 4668 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства;
- 4286 - проєкт Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.
У другому читанні розглядатимуть:
- 4416-1 - проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки", спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках;
- 5248 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано);
- 3952 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях;
- 5205 - проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про театри і театральну справу" щодо створення додаткових умов для забезпечення професійного розвитку творчих працівників театрів.
Нагадаємо, Дмитро Разумков прокоментував можливості своєї відставки з посади голови Верховної Ради України. Політик каже, що йому подобається робота і він докладає зусилля для якісного виконання службових обов'язків.