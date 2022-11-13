Parimatch стал партнером UNITED24

Parimatch присоединился к фандрейзинговой платформе UNITED24. Компания уже оказала значительную финансовую помощь, а теперь присоединяется к медийной поддержке с участием мировых звезд спорта.

До конца года Parimatch планирует принять участие в нескольких благотворительных собраниях, а также реализовать медиаактивности с клубами Английской премьер-лиги и послом UNITED24 и Parimatch, абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком.

" Мы используем все ресурсы для того, чтобы европейское и мировое общество, глобальные бренды и бизнес-гиганты включились в проекты, начатые UNITED24. Говорить о войне сегодня — обязанность каждого, и особенно тех, кто может говорить на большую мировую аудиторию" , – комментирует CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

По словам координатора UNITED24 Ярославы Гресь, компания Parimatch Ukraine уже поддержала сбор первой леди Елены Зеленской и UNITED24 на реанимобиле.

" Мы рады, что эта активность трансформировалась в системное сотрудничество. Бороться за внимание мира после почти девяти месяцев войны все труднее. Большие медийные возможности, которые имеет Parimatch Ukraine, помогут UNITED24 звучать громче и быть более эффективными в помощи Украине" , — добавила она.