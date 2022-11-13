Жена Влада Ямы в Америке осуществила мечту своего детства

Жена хореографа Влада Ямы, Лилия, рассказала поклонникам, как ей удалось осуществить мечту своего детства в США.

Как оказалось, избранница танцора уже давно мечтала побывать на космодроме и увидеть, как спутники улетают в космос.

Находясь в Америке, звездная семья отправилась в Космический центр имени Кеннеди. Там собственными глазами Лилия увидела, как космический корабль SpaceX отправляется выполнять свою миссию.

Фото: .instagram.com/liliya_yama

"С детства меня манило космическое пространство. Сегодня посчастливилось увидеть, как SpaceX запускает спутник на орбиту из космического центра NASA", – поделилась Лилия.

Фото: .instagram.com/liliya_yama

Наблюдать за запуском ракеты семья Ямы могла со специально оборудованного участка на безопасном расстоянии. Благодаря контролю со стороны персонала центра, наблюдать за полетом могут посетители.

Как рассказала Лилия, менее чем через полтора часа спутник уже оказался на космической орбите.

Фото: .instagram.com/liliya_yama

"Скорость 26 708 километров в час. Будто только наблюдали за ним на земле, а через час он уже в космосе", — поделилась впечатлениями Лилия.

Фото: .instagram.com/liliya_yama

Ранее Лилия Яма ответила на критику со стороны подписчиков, что Влад Яма не спешит возвращаться в Украину. Жена хореографа объяснила причину того, почему он до сих пор находится в США.

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