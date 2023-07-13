Правоохранители задержали генерального секретаря УАФ

Записоцкого задержали для доставки в суд.

Правоохранительные органы задержали генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого с целью его доставки в суд.

Также читайте Суд арестовал президента УАФ Павелко: за него внесли залог

Об этом сообщает УП со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В сообщении отмечается, что Записоцкого задержали для доставки в суд по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения.

Задержание генерального секретаря Украинской ассоциации футбола произошло в Киеве возле гостиницы Холидей Инн на Большой Васильковской.

Напомним, ранее сообщалось, что суд запретил Андрею Павелко переизбираться в УЕФА, пока он уволен с должности президента УАФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что залог за Павелко и Записоцкого внесло ООО "УАФ Маркетинг" решением президиума УАФ, в который они входят.

Читайте также: