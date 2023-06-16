Президента УАФ Андрея Павелко отправили в СИЗО: подробности из зала суда

Суд изъял почти 10 млн грн залога, внесенного за футбольного функционера, и взял его под арест.

В пятницу, 16 июня, Шевченковский суд города Львова принял решение о мере пресечения для отстраненного от должности президента УАФ Андрея Павелко. Из-за систематического игнорирования предыдущих решений суд изъял почти 10 миллионов гривен залога и взял футбольного функционера под арест.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Судья Галина Билинская объявила постановление, согласно которому бывший народный депутат и глава бюджетного комитета ВР, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко следующие два месяца, до 14 августа 2023 года, проведет в следственном изоляторе.

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Залог в размере 9,8 миллиона гривен, который за него в ноябре 2022 года внесла компания "УАФ Маркетинг", перечисляется в пользу государства. Прокуроры смогли убедить судью, что подозреваемый нарушал положенные на него ограничения.

Из зала суда футбольного функционера вывели под конвоем, надев наручники. Его адвокат Денис Бугай до последнего защищал своего подопечного, но только от камер журналистов.

В чем обвиняют Павелка

Дело, по которому Андрея Павелко отправили в СИЗО, касается скандального строительства завода по производству искусственных полей. По версии следствия, подозреваемый и его подчиненный, генсек УАФ Юрий Записоцкий во время соглашения с компанией "Политан" ввели фирму-прокладку из арабского оффшора и украли миллион евро.

В ноябре 2022 года оба функционера получили подозрения по этому делу, а Печерский суд Киева избрал им меры пресечения: арест с возможностью внести залог. Позже тот же Печерский суд отстранил Павелка и Записоцкого от должностей в УАФ. Они подали апелляцию, но под разными предлогами в суд не появлялись, поэтому заседание переносили. В общей сложности более тридцати раз за два месяца.

Почему дело перенесли во Львов

Ни угроза ареста, ни отстранение от должности не помешали Андрею Васильевичу громко отпраздновать свое переизбрание в конгресс УЕФА в конце апреля этого года. В суде он заявил, что болен ководом, но уже через несколько дней "зажигал" с бокалами на загородной базе.

Учитывая такие обстоятельства, дело Павелко было направлено для расследования во Львов. В Офисе генерального прокурора решили, что местные полицейские более эффективны. И, как показала практика, эта логика сработала. Утром в четверг, 15 июня, Павелко был допрошен, а в тот же день начали рассматривать избрание меры пресечения.

Группа поддержки Павелку не помогла

Заседание длилось более 10 часов. Поддержать патрона из Киева приехали легенды футбола Олег Блохин, Игорь Беланов и Анатолий Демьяненко. Блогеры обратили внимание, что бывшие футболисты получают зарплату в УАФ. Ставка – от 150 тысяч гривен в месяц. Они хотели взять Павелка на поруки.

После многочасовых дебатов судья поддержала ходатайство прокуроров и отправила Павелко в СИЗО. Теперь его адвокаты будут готовить апелляцию и попытаются оспорить это решение.

Как бы там ни было, но ближайшие дни политик и футбольный функционер проведет во львовском следственном изоляторе. В общем, Павелко фигурирует в шести других производствах. Следствие по ним продолжается.

Напомним, ущерб, нанесенный футбольными коррупционерами бюджета Украины и международным организациям (УЕФА и ФИФА), эксперты и следствие оценивают примерно в полмиллиарда гривен.

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