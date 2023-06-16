"ПриватБанк" снова начнет принимать доллары в терминалах: названа дата

"ПриватБанк" возобновит услугу по приему наличных долларов и евро в терминалах самообслуживания и банкоматах, которая была приостановлена с 29 мая.

"Банк возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня 2023 года и сотрудничает с регулятором в рамках установленных норм и правил", — говорится в сообщении "ПриватБанка".

В банке также отметили, что в вопросе торговли иностранной валютой действуют исключительно в рамках постановлений Правления Нацбанка Украины.

Напомним, в Украине ряд банков отказывается принимать долларовые купюры "старого образца", а также банкноты с незначительными потертостями или повреждениями. Украинцам предлагают менять такие купюры с комиссией до 20%.

Ранее ТСН.ua писал, какого года выпуска доллары действительны в Украине, почему возникает сомнение в "старых" банкнотах. В Нацбанке также объяснили, как обменять изношенные и "старые" доллары.