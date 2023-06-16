В Госдуме призвали российских ученых создать биологическое оружие против англосаксов

В Госдуме заявили, что в РФ уже принимаются меры по защите от биологического оружия.

В Госдуме РФ предложили российским ученым создать биологическое оружие, которое будет действовать исключительно на англосаксов.

Такое предложение выдвинул член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, передает The Moscow Times.

Таким образом, он отреагировал на публикацию в кремлевском телеграмм-канале Mash, в которой утверждается, что США якобы собираются разместить биолабораторию в норвежской арктической зоне — на острове Медвежий, в нескольких часах по воде от Мурманска.

"Если такая ситуация сложилась, нам нужно самим садиться, нашим ученым, и разрабатывать такое же оружие против англосаксов. Они же специально изучают генофонд каждого народа и под генофонд пытаются сделать то оружие, которое этот народ уничтожит. Надо заняться англосаксами – это главный враг." И они должны об этом знать, что, ребята, не дай Бог, вы получите в ответ ничуть не меньше», — сказал Гурулев.

Он заверил, что в РФ уже принимаются меры по защите от биологического оружия, в том числе строятся противочумные станции.

"Это оборонный компонент, но при такой ситуации нужен и ударный — тот, который позволит применять то же самое, только против нашего противника. И здесь нам нужно бежать впереди паровоза", — сказал Гурулев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Государственном департаменте США заявили, что Россия создает наступательное биологическое оружие, обвиняя в этом Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские средства массовой пропаганды распространили очередной фейк о якобы деятельности американско-украинских биолабораторий.

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