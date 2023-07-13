Правоохоронці затримали генерального секретаря УАФ

Запісоцького затримали для доставки до суду.
Правоохоронні органи затримали генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького з метою його доставки до суду.
Про це інформує УП з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
У повідомленні зазначається, що Запісоцького затримали для доставки до суду щодо розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу.
Затримання генерального секретаря Української асоціації футболу відбулось в Києві біля готелю Холідей Інн на Великій Васильківській.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд заборонив Андрію Павелку переобиратися до УЄФА, поки він звільнений з посади президента УАФ.
Крім того, ми раніше інформували, що застави за Павелка та Запісоцького внесло ТОВ “УАФ Маркетинг” рішенням президії УАФ, до якої вони входять.
Читайте також: