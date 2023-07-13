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Правоохоронці затримали генерального секретаря УАФ

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Правоохоронці затримали генерального секретаря УАФ

У Києві затримали генсека УАФ Запісоцького / Фото: УНІАН

Запісоцького затримали для доставки до суду.

Правоохоронні органи затримали генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького з метою його доставки до суду.

Про це інформує УП з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

У повідомленні зазначається, що Запісоцького затримали для доставки до суду щодо розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу.

Затримання генерального секретаря Української асоціації футболу відбулось в Києві біля готелю Холідей Інн на Великій Васильківській.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд заборонив Андрію Павелку переобиратися до УЄФА, поки він звільнений з посади президента УАФ.

Крім того, ми раніше інформували, що застави за Павелка та Запісоцького внесло ТОВ “УАФ Маркетинг” рішенням президії УАФ, до якої вони входять.

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Дата публікації
Перегляди
900
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