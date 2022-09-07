Украина стала лучшей на чемпионате Европы по сумо

В Польше завершился чемпионат Европы по сумо, на котором сборная Украины заняла первое общекомандное место.

Сборная Украины победила в медальном зачете чемпионата Европы по сумо, который состоялся в Польше.

Всего украинцы завоевали 21 медаль: 9 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых.

Чемпионами соревнований стали Ирина Дорошенко (до 50 кг), София Кушнир (до 55 кг), Ирина Гребенчук (до 73 кг), Марина Максименко (до 80 кг), Иванна Березовская (свыше 80 кг), Важа Даиаури (до 115 кг). и Александр Вересюк (абсолютный вес).

"Серебро" на счету Виктории Абардак (до 50 кг), Елене Микитинской (до 65 кг) и Карины Колесник (до 80 кг).

Бронзовыми призерами стали Анна Гаврищук (до 60 кг), Елизавета Павличенко (до 60 кг), София Бординских (до 65 кг), Алина Бондарева (до 73 кг) и Святослав Семикрас (до 85 кг).

В абсолюте "сине-желтые" добыли в борьбе три "золота": Иванна Березовская, Важа Даиаури, мужская команда. Также украинская команда завоевала три серебряных награды от Светланы Еремки, Александра Вересюка и команды женщин.

Напомним, что в испанском Баньолас состоялся чемпионат Европы по гребле на лодках "Дракон", на котором удачно выступила украинская сборная.

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