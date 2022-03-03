Lego прекращает все поставки в Россию

Lego прекращает все поставки в Россию

Таким образом, группа закрывает двери к одному из своих важных развивающихся рынков. То же самое сделал и гигант одежды H&M.

Датский производитель игрушек и конструкторов Lego не будет отправлять больше продукцию в Россию, сообщает издание "finans.dk".

Широкие санкции против России означают, что Lego прекратит транспортировку игрушек и наборов в страну.

"Мы приостановили все транспортировки продукции в Россию из-за действий санкций и непредсказуемого положения, в котором приходится работать", — сказал пресс-атташе Lego Бенджамин Хёрт.

Около сотни компаний выходят с российского рынка.

На 3 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались почти сотня компаний.