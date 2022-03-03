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Lego прекращает все поставки в Россию

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Lego прекращает все поставки в Россию

Таким образом, группа закрывает двери к одному из своих важных развивающихся рынков. То же самое сделал и гигант одежды H&M.

Датский производитель игрушек и конструкторов Lego не будет отправлять больше продукцию в Россию, сообщает издание "finans.dk".

Широкие санкции против России означают, что Lego прекратит транспортировку игрушек и наборов в страну.

"Мы приостановили все транспортировки продукции в Россию из-за действий санкций и непредсказуемого положения, в котором приходится работать", — сказал пресс-атташе Lego Бенджамин Хёрт.

Около сотни компаний выходят с российского рынка.

На 3 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались почти сотня компаний.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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