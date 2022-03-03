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Lego припиняє всі поставки до Росії

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Lego припиняє всі поставки до Росії

Таким чином, група зачиняє двері до одного зі своїх важливих ринків, що розвиваються. Те ж саме зробив і гігант одягу H&M.

Данський виробник іграшок та конструкторів Lego не відправлятиме більше продукцію в Росію, повідомляє видання "finans.dk".

Широкі санкції проти Росії означають, що Lego припинить транспортування іграшок та наборів до країни.

"Ми призупинили всі транспортування продукції в Росію через дії санкцій та непередбачуване становище, в якому доводиться працювати", - сказав пресаташе Lego Бенджамін Гьорт.

Майже сотня компаній виходять із російського ринку.

Станом на 3 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже сотня компаній.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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