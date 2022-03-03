Lego припиняє всі поставки до Росії

Таким чином, група зачиняє двері до одного зі своїх важливих ринків, що розвиваються. Те ж саме зробив і гігант одягу H&M.

Данський виробник іграшок та конструкторів Lego не відправлятиме більше продукцію в Росію, повідомляє видання "finans.dk".

Широкі санкції проти Росії означають, що Lego припинить транспортування іграшок та наборів до країни.

"Ми призупинили всі транспортування продукції в Росію через дії санкцій та непередбачуване становище, в якому доводиться працювати", - сказав пресаташе Lego Бенджамін Гьорт.

Майже сотня компаній виходять із російського ринку.

Станом на 3 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже сотня компаній.