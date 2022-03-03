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Місто Буча поблизу Києва взяли під контроль українські військові

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Місто Буча поблизу Києва взяли під контроль українські військові

Associated Press

Там знову майорить український прапор

Місто Буча повністю звільнене від окупантів. Військові підняли український прапор. 

За місто точилися бої. Багато днів ворог намагався прорватись далі до Києва 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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