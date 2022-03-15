Michelin прекращает свою деятельность в России

На заводе производили до двух миллионов шин в год.

Французская компания Michelin (MICP.PA) приостанавливает свою промышленную деятельность в россии, а также экспорт в страну, заявил во вторник производитель шин, передает Reuters.

Завод компании в Давыдове, что под Москвой, открытый в 2004 году, насчитывает 750 человек и производит до двух миллионов шин в год, преимущественно для легковых автомобилей на российском рынке и некоторых странах Северной Европы.

Продажи в россии составляют 2% общего объема производства группы и 1% ее мирового производства шин для легковых автомобилей, говорится в сообщении.

Напомним, правительство Британии сегодня, 15 марта, объявило о запрете на экспорт в россию предметов роскоши, а также ввело новые тарифы на импорт сотни ключевых товаров.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Запрет на экспорт коснется автомобилей класса люкс, люксовой одежды и произведений искусства.

"Запрет на экспорт вступит в силу вскоре, и олигархи и другие члены элиты, разбогатевшие в правление президента Путина и поддерживающие его незаконное вторжение, будут лишены доступа к предметам роскоши", — говорится в сообщении.