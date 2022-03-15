Michelin припиняє свою діяльність у Росії

На заводі виробляли до двох мільйонів шин на рік.

Французька компанія Michelin (MICP.PA) призупиняє свою промислову діяльність в росії, а також експорт до країни, заявив у вівторок виробник шин, передає Reuters.

Завод компанії у Давидовому, що під Москвою, який був відкритий 2004 року, налічує 750 людей і виробляє до двох мільйонів шин на рік, переважно для легкових автомобілів на російському ринку та деяких країнах Північної Європи.

Продажі в росії становлять 2% від загального обсягу виробництва групи та 1% її світового виробництва шин для легкових автомобілів, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд Британії сьогодні, 15 березня, оголосив про заборону на експорт до росії предметів розкоші, а також ввів нові тарифи на імпорт сотні ключових товарів.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Заборона на експорт торкнеться автомобілів класу люкс, люксового одягу та творів мистецтва.

"Заборона на експорт набуде чинності незабаром, і олігархи та інші члени еліти, які розбагатіли за правління президента Путіна і підтримують його незаконне вторгнення, будуть позбавлені доступу до предметів розкоші", - йдеться у повідомленні.