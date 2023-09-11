На Белгородщине расцвела мощная "бавовна"

Взрывы раздались в России.
В ночь на 11 сентября 2023 года на территории Белгородской области России прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
"Белгородцы, у вас пропущены", "Белгородская область бодрствует" — иронизируют украинцы в социальных сетях.
Россияне сообщают, что якобы был сбит неизвестный беспилотник "силами ПВО". Мол, спецслужбы работают на месте.
Также очевидцы демонстрируют обломки якобы от дрона.
Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге разгорелся масштабный пожар (видео).