Россияне продолжают атаковать Сумщину: 123 взрыва

Стала известна ситуация на приграничии на 21.00 10 сентября 2023 года.

В течение дня россияне совершили 24 взрыва приграничья.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Зафиксировано 123 взрыва. Обстрелы потерпели Эсманская, Хотинская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Шалыгинская, Юнаковская громады.

Эсманская громада: враг бил из миномета (5 взрывов).

Хотинская громада: совершен минометный обстрел (26 взрывов). Также с территории РФ были авиаудары с самолетов и вертолетов (13 ракет) и 12 НАР.

Новослободская громада: был минометный обстрел (1 взрыв). Повреждена башня мобильной связи.

Зноб-Новгородская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию общины.

Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (11 взрывов) и артиллерии (3 взрыва).

Белопольская громада: совершены минометные обстрелы (13 взрывов).

Великописаревская громада: русские ударили из артиллерии (13 взрывов) и минометов (12 взрывов).

Шалыгинская громада: 6 мин сбросил враг на территорию общины.

Юношеская громада: совершен минометный обстрел (1 взрыв).

Напомним, утром 8 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.