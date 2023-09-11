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Россияне продолжают атаковать Сумщину: 123 взрыва

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Россияне продолжают атаковать Сумщину: 123 взрыва

Россияне продолжают атаковать Сумщину / Фото: МВД

Стала известна ситуация на приграничии на 21.00 10 сентября 2023 года.

В течение дня россияне совершили 24 взрыва приграничья.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

  • Зафиксировано 123 взрыва. Обстрелы потерпели Эсманская, Хотинская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Шалыгинская, Юнаковская громады.
  • Эсманская громада: враг бил из миномета (5 взрывов).
  • Хотинская громада: совершен минометный обстрел (26 взрывов). Также с территории РФ были авиаудары с самолетов и вертолетов (13 ракет) и 12 НАР.
  • Новослободская громада: был минометный обстрел (1 взрыв). Повреждена башня мобильной связи.
  • Зноб-Новгородская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (11 взрывов) и артиллерии (3 взрыва).
  • Белопольская громада: совершены минометные обстрелы (13 взрывов).
  • Великописаревская громада: русские ударили из артиллерии (13 взрывов) и минометов (12 взрывов).
  • Шалыгинская громада: 6 мин сбросил враг на территорию общины.
  • Юношеская громада: совершен минометный обстрел (1 взрыв).

Напомним, утром 8 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.

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Дата публикации
Просмотры
384
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