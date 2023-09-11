Россияне продолжают атаковать Сумщину: 123 взрыва

Стала известна ситуация на приграничии на 21.00 10 сентября 2023 года.
В течение дня россияне совершили 24 взрыва приграничья.
Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.
- Зафиксировано 123 взрыва. Обстрелы потерпели Эсманская, Хотинская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Шалыгинская, Юнаковская громады.
- Эсманская громада: враг бил из миномета (5 взрывов).
- Хотинская громада: совершен минометный обстрел (26 взрывов). Также с территории РФ были авиаудары с самолетов и вертолетов (13 ракет) и 12 НАР.
- Новослободская громада: был минометный обстрел (1 взрыв). Повреждена башня мобильной связи.
- Зноб-Новгородская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (11 взрывов) и артиллерии (3 взрыва).
- Белопольская громада: совершены минометные обстрелы (13 взрывов).
- Великописаревская громада: русские ударили из артиллерии (13 взрывов) и минометов (12 взрывов).
- Шалыгинская громада: 6 мин сбросил враг на территорию общины.
- Юношеская громада: совершен минометный обстрел (1 взрыв).
Напомним, утром 8 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.
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