Белоруска Соболенко в истерике разбила ракетку после проигранного финала US Open (видео)

Новоиспеченная первая ракетка мира снова выставила себя посмешищем.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко крайне эмоционально отреагировала на свое поражение в финале US Open-2023.

В решающем матче турнира спортсменку из государства-агрессора, которая из-за полномасштабного вторжения России в Украину выступала в нейтральном статусе, одолела 19-летняя американка Кори Гауфф – 2:6, 6:3, 6:2.

После завершения поединка у скандальной белоруски в очередной раз сдали нервы. В подтрибунном помещении она сильными ударами об пол разбила свою ракетку.

Белоруска Арина Соболенко после поражения в финале #USOpen от Кори Гауфф в истерике разбила свою ракетку



Отметим, что Соболенко также психовала в полуфинале с Мэдисоном Кизом, решив в середине матча материться и бросить в трибуны ракеткой pic.twitter.com/TXTUhKAr77 — XSPORT.ua (@xsport_ru) September 10, 2023

Кроме того, на церемонии награждения 25-летняя Соболенко разрыдалась, а на пресс-конференции заявила, что будет заливать свое горе алкоголем.

Отметим, что после этого турнира Арина возглавит мировой рейтинг, потеснив с первой строчки польку Игу Швентек.

Соболенко далеко не в первый раз не смогла сдержать бурных эмоций. Во время полуфинала Открытого чемпионата США против американки Мэддисон Киз белоруска также устроила истерику – выматерилась и швырнула ракетку в сторону трибун, где сидел ее тренер.

Напомним, Гауфф выиграла первый титул на турнирах Большого шлема в своей карьере. До этого ее лучшим результатом на соревнованиях серии Grand Slam был выход в финал Roland Garros-2022.

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