На Бєлгородщині розквітла потужна "бавовна"

Вибухи пролунали в Росії.
У ніч проти 11 вересня 2023 року на території Бєлгородської області Росії пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.
"Бєлгородці, у вас пропущений", "Бєлгородська область не спить" - іронізують українці у соціальних мережах.
Росіяни повідомляють, що нібито був збитий невідомий безпілотник "силами ППО". Мовляв, спецслужби працюють на місці.
Також очевидці демонструють уламки нібито від дрона.
Нагадаємо, що раніше у Санкт-Петербурзі розгорілась масштабна пожежа (відео).