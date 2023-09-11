На Бєлгородщині розквітла потужна "бавовна"

У ніч проти 11 вересня 2023 року на території Бєлгородської області Росії пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

"Бєлгородці, у вас пропущений", "Бєлгородська область не спить" - іронізують українці у соціальних мережах.

Росіяни повідомляють, що нібито був збитий невідомий безпілотник "силами ППО". Мовляв, спецслужби працюють на місці.

Також очевидці демонструють уламки нібито від дрона.

Нагадаємо, що раніше у Санкт-Петербурзі розгорілась масштабна пожежа (відео).

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