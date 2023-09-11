США та В'єтнам стали стратегічними партнерами: підписано історичну угоду

Обидві країни стикаються зі зростанням напруженості у відносинах з Китаєм.

У неділю, 10 вересня, президент Сполучених Штатів Джо Байден і лідер В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг підписали угоду, яка піднімає відносини між двома країнами на рівень стратегічного партнерства. Така співпраця є новим кроком вперед у плані США протистояти Китаю.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Історичний візит

Через півстоліття після тривалого й жорстокого конфлікту часів холодної війни президент США Джо Байден прибув до Ханоя на церемонію, організовану правлячою комуністичною партією В’єтнаму, на якій школярі розмахували американськими прапорами, а почесна варта салютувала американському лідерові.

Генеральний секретар Комуністичної партії Нгуєн Фу Чонг, якому виповнилося 79 років, вітаючи 80-річного президента США в штаб-квартирі партії, сказав: “Ви ні на день не постаріли, і я б сказав, що ви виглядаєте навіть краще, ніж раніше”.

Після зустрічі в Ханої Байден сказав журналістам, що партнерство з В’єтнамом є частиною прагнення “продемонструвати нашим індо-тихоокеанським партнерам і всьому світу, що Сполучені Штати є тихоокеанською державою, і ми нікуди не йдемо”.

У чому значення угоди США та В’єтнаму

На практиці укладена угода спрямована на збільшення виробництва напівпровідників у В’єтнамі, який уже зарекомендував себе як важливий регіональний виробничий центр і який деякі американські компанії, такі як Intel, розглядають як альтернативний Китаю напрямок виробництва.

Байден вважає виробництво мікропроцесорів ключовим питанням для економіки та безпеки США, особливо враховуючи значне домінування Китаю на ринку та ймовірність того, що ланцюги поставок можуть бути порушені.

Водночас підписання угоди не означає, що Ханой стане вірним союзником Вашингтона, оскільки В’єтнам підтримує зовнішню політику балансу між великими державами, відому як “бамбукова дипломатія” - азіатська країна коливається то в той, то в інший бік залежно від обставин.

В’єтнам має угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство" з Китаєм з 1988 року, а в 2001 році він уклав подібну угоду з Росією.

До чого тут Китай

США та В’єтнам стали стратегічними партнерами у той час, коли обидві країни стикаються зі зростанням напруги у відносинах з Китаєм.

Зокрема, Байден вважає Пекін найбільшим конкурентом США, тоді як В'єтнам має територіальну суперечку з Китаєм за суверенітет двох архіпелагів у Південно-Китайському морі, яка іноді призводить до інцидентів між в'єтнамськими рибальськими судами та китайськими патрульними кораблями.

Нагадаємо, президент США Джо Байден нещодавно заявив, що економічний спад у Китаї може зменшити будь-яке бажання Пекіна вторгнутися на Тайвань.

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