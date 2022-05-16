Орбан заявил, что НАТО не сможет защитить Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за создание сильной венгерской армии, поскольку, по его мнению, НАТО не сможет защитить Будапешт.

Пророссийский политик считает Североатлантический альянс надежной поддержкой, но сомневается в способности НАТО защитить Венгрию в случае нападения чужой страны.

Об этом Орбан говорил в своем выступлении в парламенте страны после избрания его в пятый раз на пост главы правительства.

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"НАТО – это надежная поддержка, но она не защитит Венгрию. Если армия страны слаба и ее люди не хотят защищаться, эта страна будет защищена первой, добавил он. Самая настоятельная задача – укрепить венгерскую армию и сделать ее настоящей армией", — подытожил Орбан. .

Напомним, Венгрия – одна из нескольких стран ЕС, блокирующая введение шестого санкционного пакета против России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна готова разблокировать пакет санкций ЕС в отношении России только тогда, когда ей будет предложен инвестиционный план 15-18 млрд евро от Еврокомиссии (ЕК).

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