Орбан заявив, що НАТО не зможе захистити Угорщину

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив за створення сильної угорської армії, оскільки, на його думку, НАТО не зможе захистити Будапешт.

Проросійський політик вважає Північноатлантичний альянс надійною підтримкою, але водночас сумнівається в здатності НАТО захистити Угорщину у разі нападу чужої країни.

Про це Орбан сказав у своєму виступі в парламенті країни після обрання його вп'яте на посаду очільника уряду.

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"НАТО - це надійна підтримка, але вона не захистить Угорщину. Якщо армія країни слабка і її люди не хочуть захищатися, ця країна буде захищена першою, додав він. Найбільш нагальне завдання - зміцнити угорську армію і зробити її справжньою армією", - підсумував Орбан.

Нагадаємо, Угорщина - одна з декількох країн ЄС, яка блокує запровадження шостого санкційного пакету проти Росії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна готова розблокувати пакет санкцій ЄС щодо Росії лише тоді, коли їй запропонують інвестиційний план 15-18 млрд євро від Єврокомісії (ЄК).

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