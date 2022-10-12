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Польша обнаружила утечку на нефтепроводе "Дружба"

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Польша обнаружила утечку на нефтепроводе "Дружба"

Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

Утечка произошла на основном пути, по которому сырая нефть попадает в Германию.

Польша обнаружила утечку газа на одной из линий нефтепровода "Дружба". О причинах повреждения неизвестно.

Об этом сообщает польский оператор PERN.

Утечку обнаружили вечером 11 октября примерно в 70 километрах от Плоцка. Инцидент произошел на основном пути, по которому сырая нефть попадает в Германию.

Оператор заявляет, что причины разгерметизации нефтепровода пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, 26 сентября стало известно об утечке газа на газопроводе "Северный поток-2". По данным журналистов, на одной из линий объекта было зафиксировано резкое понижение давления. Впоследствии еще на одном российском газопроводе произошла чрезвычайная ситуация. На обеих ветках Северного потока-1 также зафиксировали снижение давления.

В ряде стран Европы не исключают, что утечка газа могла произойти в результате спланированных диверсий. Поэтому 29 сентября европейские спецслужбы начали проверку возможной причастности российских судов к вероятной диверсии.

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