Польща виявила витік на нафтопроводі "Дружба"

Витік стався на основному шляху, по якому сира нафта потрапляє до Німеччини.

Польща виявила витік газу на одній з ліній нафтопроводу "Дружба". Наразі про причини пошкодження не відомо.

Про це повідомляє польський оператор PERN.

Витік виявили ввечері 11 жовтня приблизно за 70 кілометрів від Плоцька. Інцидент стався на основному шляху, по якому сира нафта потрапляє до Німеччини.

Оператор заявляє, що причини розгерметизації нафтопроводу поки невідома. На місці подій працюють екстрені служби.

Нагадаємо, 26 вересня стало відомо про витік газу на газопроводі "Північний потік-2". За даними журналістів, на одній із ліній об'єкту було зафіксовано різке зниження тиску. Згодом на ще одному російському газопроводі сталася надзвичайна ситуація. На обох нитках "Північного потоку-1" також зафіксували зниження тиску.

У низці країн Європи не виключають, що витік газу міг статися в результаті спланованих диверсій. Тож 29 вересня європейські спецслужби розпочали перевірку щодо можливої причетності російських суден до ймовірної диверсії.

Загроза для ЄС - Європа розслідує диверсії на російських газогонах

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