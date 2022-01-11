В Южной Корее истребитель врезался в гору и разбился

Пилот пытался катапультироваться, но, к сожалению, безрезультатно.
В Южной Корее вблизи города Хвасон разбился истребитель F-5E, в результате авиакатастрофы пилот погиб.
Как сообщает Yonhap со ссылкой на Военно-Воздушные силы Южной Кореи.
В сообщении отмечается, что истребитель врезался в гору возле города Хвасон, расположенного в 40 км от столицы Сеула, после того, как самолет поднял все в небо с базы с базы в Сувоне.
"Перед катастрофой на борту истребителя загорелась сигнальная лампочка, предупреждающая о возгорании двигателя. Пилот пытался катапультироваться, но, к сожалению, безрезультатно", — сообщили в ВВС ПК.
Ранее сообщалось, что в американском городе Эль-Кахон в Калифорнии разбился небольшой самолет марки Learjet. Никто не выжил.
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