В Южной Корее истребитель врезался в гору и разбился

В Южной Корее истребитель врезался в гору и разбился

Пилот пытался катапультироваться, но, к сожалению, безрезультатно.

В Южной Корее вблизи города Хвасон разбился истребитель F-5E, в результате авиакатастрофы пилот погиб.

Как сообщает Yonhap со ссылкой на Военно-Воздушные силы Южной Кореи.

В сообщении отмечается, что истребитель врезался в гору возле города Хвасон, расположенного в 40 км от столицы Сеула, после того, как самолет поднял все в небо с базы с базы в Сувоне.

"Перед катастрофой на борту истребителя загорелась сигнальная лампочка, предупреждающая о возгорании двигателя. Пилот пытался катапультироваться, но, к сожалению, безрезультатно", — сообщили в ВВС ПК.

Ранее сообщалось, что в американском городе Эль-Кахон в Калифорнии разбился небольшой самолет марки Learjet. Никто не выжил.

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