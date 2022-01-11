В США нашли пропавший почти 350 лет назад "корабль-призрак"

В США нашли пропавший почти 350 лет назад "корабль-призрак"

Корабль бесследно исчез в 1679 году.

В США охотники за кораблекрушениями Стиви и Кэти Либерт обнаружили обломки "корабля- призрака", затонувшего почти 350 лет назад.

Об этом пишет Daily Express.

Речь идет о судне "Грифон", построенном французским исследователем Рене-Робером Кавалье де Ла Салем для поиска путей в Азию. Корабль бесследно исчез в 1679 году при доставке груза ценного меха через озеро Мичиган.

Как отмечает издание, его исчезновение стало одной из самых известных морских загадок Америки.

По мнению исследователей, характер обломков свидетельствует о том, что причиной гибели судна стал сильный шторм.

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Напомним, что в Японии один за другим к разным городам пристают лодки, заполненные мертвецами.

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