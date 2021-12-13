В Балтийском море столкнулись два корабля — один из них опрокинулся

По предварительным данным, по меньшей мере два человека оказались за бортом.

Под утро в понедельник, 13 декабря, недалеко от берегов Швеции и Дании в Балтийском море столкнулись два больших грузовых судна — Scot Carrier под флагом Великобритании и Karin Hoej под флагом Дании.

Об этом сообщает агентство ABC News.

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Инцидент произошел в туманную погоду возле острова Борнгольм. Датское судно после столкновения перевернулось, по меньшей мере, двух членов его экипажа считают без вести пропавшими.

На месте аварии продолжается поисково-спасательная операция, в которой участвует команда меньше пострадавшего британского судна. Когда спасатели подошли к месту аварии, они слышали крики о помощи из воды. Отмечается, что температура воды в районе крушения около 4 °C.

Напомним, ранее в территориальных водах Румынии обнаружили тело боцмана из Одесской области, выпавшего за борт сухогруза Right Step еще в конце октября.

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