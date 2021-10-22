В Черноморске судно под флагом страны из Океании протаранил носом причал

В Черноморске судно под флагом страны из Океании протаранил носом причал

Грузовое судно прибыло из турецкого порта.

В пятницу, 22 октября, в порту города Черноморска (Одесская область) грузовое судно HAKSA из Турции не вовремя затормозило и врезалось в причал.

Об этом сообщили на специализированном портале Ukrainian Shipping Magazine.

По данным портала, грузовое судно HAKSA, которое шло под флагом республики Палау (одного из государств в Океании) отправилось из турецкого порта Гебзе.

Авария произошла на причале №18 во время захода судна в порт, вероятно, потому, что не вовремя началось его торможения.

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В пресс-службе ГП "Морской торговый порт Черноморск" в комментарии изданию "Думская" опровергли ошибку буксиров портового флота во время этой аварии. "Экипажи буксиров действовали правильно. Сейчас вообще рано говорить о том, кто виноват в этом ЧП, поскольку идет расследование инцидента", — заявил заместитель директора порта Александр Патрик.

Как свидетельствуют опубликованные фото, в результате столкновения получила повреждения носовая часть судна и бетонный причал. Впрочем, судно, которое было построено еще в 1993 году, осталось на плаву. Грузоподъемность этого корабля составляет 3092 тонн, текущая осадка — 6 метров. Общая длина (LOA) — 86,4 метра, а ширина — 14,54 метра.

Напомним, ранее в Московской области (РФ) четырехпалубный теплоход "Константин Коротков" заблокировал движение в судоходном канале, сев на мель.

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