В Черноморске судно под флагом страны из Океании протаранил носом причал

Грузовое судно прибыло из турецкого порта.
В пятницу, 22 октября, в порту города Черноморска (Одесская область) грузовое судно HAKSA из Турции не вовремя затормозило и врезалось в причал.
Об этом сообщили на специализированном портале Ukrainian Shipping Magazine.
По данным портала, грузовое судно HAKSA, которое шло под флагом республики Палау (одного из государств в Океании) отправилось из турецкого порта Гебзе.
Авария произошла на причале №18 во время захода судна в порт, вероятно, потому, что не вовремя началось его торможения.
В пресс-службе ГП "Морской торговый порт Черноморск" в комментарии изданию "Думская" опровергли ошибку буксиров портового флота во время этой аварии. "Экипажи буксиров действовали правильно. Сейчас вообще рано говорить о том, кто виноват в этом ЧП, поскольку идет расследование инцидента", — заявил заместитель директора порта Александр Патрик.
Как свидетельствуют опубликованные фото, в результате столкновения получила повреждения носовая часть судна и бетонный причал. Впрочем, судно, которое было построено еще в 1993 году, осталось на плаву. Грузоподъемность этого корабля составляет 3092 тонн, текущая осадка — 6 метров. Общая длина (LOA) — 86,4 метра, а ширина — 14,54 метра.
Напомним, ранее в Московской области (РФ) четырехпалубный теплоход "Константин Коротков" заблокировал движение в судоходном канале, сев на мель.