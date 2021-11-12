Тело упавшего за борт в украинском порту боцмана нашли в Румынии

Тело упавшего за борт в украинском порту боцмана нашли в Румынии

Украинского моряка искали более трех недель.

В пятницу, 12 ноября, в территориальных водах Румынии обнаружили тело боцмана из Одесской области, выпавшего за борт сухогруза Right Step еще в конце октября.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице морской юрист Николай Гольбин.

По его словам, в ближайшее время оцинкованный гроб с телом погибшим передадут родственникам.

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ЧП произошло 28 октября в Ренийском порту. 56-летний моряк выпал за борт сухогруза Right Step, когда тот пришвартовался у причала. Спасатели сразу же начали поиск мужчины, но они были безрезультатными.

“Дунай унес не одну жизнь моряка, оказывшегося в воде. Течение такое, что многие не могут уже выбраться, к сожалению”, — заметил в сообщении в соцсети юрист.

Напомним, сухогруз MAGIC HORIZON, под флагом Маршалловых островов, пришлось возвращать к украинскому берегу, потому что в открытом море у более чем половины экипажа обнаружили коронавирус.

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