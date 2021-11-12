Тіло боцмана, який упав за борт в українському порту, знайшли у Румунії

Тіло боцмана, який упав за борт в українському порту, знайшли у Румунії

Українського моряка шукали понад три тижні.

У п’ятницю, 12 листопада, у територіальних водах Румунії виявили тіло боцмана з Одеської області, який випав за борт суховантажного судна Right Step ще наприкінці жовтня.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці морський юрист Микола Гольбін.

За його словами, найближчим часом оцинковану труну із тілом загиблим передадуть родичам.

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НП трапилася 28 жовтня у Ренійському порту. 56-річний моряк випав за борт суховантажного судна Right Step, коли той пришвартувався біля причалу. Рятувальники одразу ж розпочали пошуки чоловіка, але вони були безрезультатними.

“Дунай забрав не одне життя моряка, який опиняється у воді. Течія така, що багато хто не може уже вибратися, на жаль”, - зауважив в дописі у соцмережі юрист.

Нагадаємо, суховантаж MAGIC HORIZON, під прапором Маршалових островів, довелося повертати до українського берега, бо у відкритому морі у більш як половини екіпажу виявили коронавірус.

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