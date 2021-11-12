Тіло боцмана, який упав за борт в українському порту, знайшли у Румунії

Українського моряка шукали понад три тижні.
У п’ятницю, 12 листопада, у територіальних водах Румунії виявили тіло боцмана з Одеської області, який випав за борт суховантажного судна Right Step ще наприкінці жовтня.
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці морський юрист Микола Гольбін.
За його словами, найближчим часом оцинковану труну із тілом загиблим передадуть родичам.
НП трапилася 28 жовтня у Ренійському порту. 56-річний моряк випав за борт суховантажного судна Right Step, коли той пришвартувався біля причалу. Рятувальники одразу ж розпочали пошуки чоловіка, але вони були безрезультатними.
“Дунай забрав не одне життя моряка, який опиняється у воді. Течія така, що багато хто не може уже вибратися, на жаль”, - зауважив в дописі у соцмережі юрист.
Нагадаємо, суховантаж MAGIC HORIZON, під прапором Маршалових островів, довелося повертати до українського берега, бо у відкритому морі у більш як половини екіпажу виявили коронавірус.
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