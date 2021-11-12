У роботі TikTok стався збій

Повідомляється про проблеми в роботі мобільного застосунку.
У роботі популярної соціальної мережі TikTok 12 листопада стався масштабний збій. Про проблеми в роботі застосунку повідомили понад 14 тисяч людей.
Про це свідчать дані порталу Downdetector.
Більшість користувачів кажуть, що мають проблеми з роботою самого застосунку, ще 29% - не можуть завантажити стрічку новин. Ще 22% заявляють, що проблеми торкнулися з'єднання з серверів.
За даними Downetector, найбільше від збою постраждали жителі східної частини США, зокрема Нью-Йорка, Бостона та Вашингтона.
Як повідомлялося, 12 листопада деякі служби Google знову постраждали від перебоїв. Користувачі у всій Європі скаржаться на роботу деяких програм.
Читайте також: