В работе TikTok произошел сбой

Сообщается о проблемах в работе мобильного приложения.
В работе популярной социальной сети TikTok 12 ноября произошел масштабный сбой. О проблемах в работе приложения сообщили более 14 тысяч человек.
Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Большинство пользователей говорят, что испытывают проблемы с работой самого приложения, еще 29% — не могут загрузить новостную ленту. Еще 22% заявляют, что проблемы затронули соединение с серверами.
По данным Downetector, больше всего от сбоя пострадали жители восточной части США, в том числе Нью-Йорка, Бостона и Вашингтона.
Как сообщалось, 12 ноября некоторые службы Google снова пострадали от перебоев. Пользователи по всей Европе жалуются на некоторые программы.
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