Ураган потопил корабль у берегов Турции: видео

Мощным ветром судно сорвало со швартовки и разбило о пирс.

Ураганный ветер, который с утра понедельника, 29 ноября, бушевал в Стамбуле (Туречиина), стал причиной кораблекрушения в провинции Измир.

Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает издание Сumhuriyet.

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Судно, которое со вчерашнего вечера стояло на якоре у пристани, оказалось на мели в результате обрыва каната.

Когда из-за сильного ветра швартовка корабля оборвалась, судно развернуло к берегу, где оно ударилось о камни, получило пробоину, набрало воды и затонуло.

Напомним, 29 ноября на турецкий город Стамбул налетел мощный ураган, скорость юго-восточного ветра достигала 129 км/ч. В результате стихии погибли люди. Ураган срывал крыши с домов, переворачивал грузовики на дороге, из-за шторма был прекращен проход судов по проливу Босфор и отменены некоторые авиарейсы.

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