Ураган потопив корабель біля берегів Туреччини: відео

Потужним вітром судно зірвало зі швартування і розбило об пірс.

Ураганний вітер, який від ранку понеділка, 29 листопада, вирував у Стамбулі (Туречиина), став причиною кораблетрощі у провінції Ізмір.

Про це у вівторок, 30 листопада, повідомляє видання Сumhuriyet.

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Судно, яке з учорашнього вечора стояло на якорі біля пристані, опинилося на мілині в результаті обриву каната.

Коли через сильний вітер швартування корабля обірвалося, судно розвернуло до берега, де воно вдарилося об каміння, отримало пробоїну, набрало води і затонуло.

Нагадаємо, 29 листопада на турецьке місто Стамбул налетів потужний ураган, швидкість південно-східного вітру сягала 129 км/год. Внаслідок стихії загинули люди. Ураган зривав дахи із будинків, перевертав вантажівки на дорозі, через шторм було припинено прохід суден протокою Босфор та скасовано деякі авіарейси.

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