У США знайшли зниклий майже 350 років тому "корабель-примару"

У США знайшли зниклий майже 350 років тому "корабель-примару"

Корабель безслідно зник у 1679 році.

У США мисливці за кораблетрощами Стіві і Кеті Ліберт виявили уламки "корабля-примари", який затонув майже 350 років тому.

Про це пише Daily Express.

Йдеться про судно "Грифон", побудоване французьким дослідником Рене-Робером Кавальє де Ла Салем для пошуку шляхів до Азії. Корабель безслідно зник у 1679 році під час доставки вантажу цінного хутра через озеро Мічиган.

Як зазначає видання, його зникнення стало однією з найвідоміших морських загадок Америки.

На думку дослідників, характер уламків свідчить, що причиною загибелі судна став сильний шторм.

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