У Південній Кореї винищувач врізався в гору і розбився

Пілот намагався катапультуватися, але, на жаль, безрезультатно.
У Південній Кореї поблизу міста Хвасон розбився винищувач F-5E, внаслідок авіакатастрофи пілот загинув.
Як повідомляє Yonhap з посиланням на Військово-Повітряні сили Південної Кореї.
У повідомленні зазначається, що винищувач врізався у гору біля міста Хвасон, що в 40 км від столиці Сеула, після того, як літак здійнявсі в неба з бази з бази у Сувоні.
"Перед катастрофою на борту винищувача загорілася сигнальна лампочка, яка попереджала про загоряння двигуна. Пілот намагався катапультуватися, але, на жаль, безрезультатно", - повідомили у ВПС ПК.
Раніше повідомляли, що в американському місті Ель-Кахон, що в Каліфорнії, розбився невеликий літак марки Learjet. Ніхто не вижив.
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