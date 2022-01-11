У Південній Кореї винищувач врізався в гору і розбився

У Південній Кореї винищувач врізався в гору і розбився

Пілот намагався катапультуватися, але, на жаль, безрезультатно.

У Південній Кореї поблизу міста Хвасон розбився винищувач F-5E, внаслідок авіакатастрофи пілот загинув.

Як повідомляє Yonhap з посиланням на Військово-Повітряні сили Південної Кореї.

У повідомленні зазначається, що винищувач врізався у гору біля міста Хвасон, що в 40 км від столиці Сеула, після того, як літак здійнявсі в неба з бази з бази у Сувоні.

"Перед катастрофою на борту винищувача загорілася сигнальна лампочка, яка попереджала про загоряння двигуна. Пілот намагався катапультуватися, але, на жаль, безрезультатно", - повідомили у ВПС ПК.

Раніше повідомляли, що в американському місті Ель-Кахон, що в Каліфорнії, розбився невеликий літак марки Learjet. Ніхто не вижив.

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